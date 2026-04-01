MODAL138 | Pusat Link Slot Unggulan Untuk Sensasi Bermain Yang Luar Biasa

|Peringkat
|Hadiah
|Nilai Hadiah
|Peringkat
|Nama User
|Turnover
|1
|pu2****
|278687950
|2
|ava*****
|236320700
|3
|Ang*********
|202809200
|4
|Rin****
|179346800
|5
|kuc*****
|129348100
|6
|tai********
|88957800
|7
|bru****
|87320000
|8
|ars*****
|79902200
|9
|leo*****
|79060000
|10
|Ver****
|72866000
|Peringkat
|Hadiah
|Nilai Hadiah
|Peringkat
|Web
|Nama User
|Turnover
|1
|J******
|b*********
|3313059520,35
|2
|R***********
|a********
|1445895040
|3
|O****
|t******
|499194000
|4
|I*******
|P********
|449984980
|5
|B*******
|M*******
|274089000
|6
|B**********
|e******
|256202000
|7
|C*********
|B****
|247100000
|8
|S****
|b******
|246915000
|298
|Modal138
|607*******
|4001900
|393
|Modal138
|115********
|2371000